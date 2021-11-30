2 caddede tek yön uygulamasına son verildi

Elbistan’da, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla birçok ana arterde tek yön uygulaması başlatılmıştı. Kentin kuzeyi ile güneyini bağlayan Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey, Hamza Akbaş, Emniyet ve Gazi Mustafa Kemal caddeleri, tek yön uygulamalarının yapıldığı yerlerin başında geliyor. Bu caddelere ek olarak Ulu Cami ve Hoca Ahmet Yesevi Caddeleri de bir süre önce tek yön uygulaması başlatılmıştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda Ulu Cami Caddesi’ndeki tek yön uygulaması, caddenin Ahmet Karacabey Caddesi ile Dulkadiroğlu Caddesi arasında kalan bölümünü kapsıyordu. Trafik akışının güney-kuzey istikametine olduğu Ahmet Karacabey Caddesi’nden Ulu Cami Caddesi’ne dönüş yasakken, Dulkadiroğlu Caddesi’nden Ahmet Karacabey Caddesi’ne trafik akışı sağlanıyordu.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki tek yön uygulaması ise, Göktürk Caddesi kesişiminden Dulkadiroğlu Caddesi’ne kadar olan bölümü kapsıyordu. Sürücüler, bu caddede Ahmet Karacabey girişinden sola dönmeden sadece güney-kuzey istikametini kullanabiliyordu. Dulkadiroğlu ile Girne Caddesi’nden gelen sürücüler ise, ya da Çiğdem Sokak’a geçmek zorunda kalıyordu. Yine tek Dulkadiroğlu Caddesi’nden sola dönüşün serbest olduğu caddedeki trafik ışıkları da, kaldırılmıştı. Bu caddedeki trafik, Ahmet Karacabey Caddesi kesişimine kadar batı-doğu yönünde ilerliyordu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü, özellikle Ahmet Karacabey ve Malatya Caddelerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu 2 caddedeki tek yön uygulamasına son verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, artık çift yönlü olarak kullanabilecek. Tek yön uygulamasının sona ermesi ile birlikte Dulkadiroğlu-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesişimine de yeniden trafik ışığı konuldu.

Ulu Cami Caddesi’nde başlayan çift yön uygulaması ile de, Ahmet Karacabey Caddesi’nden Dulkadiroğlu Caddesi’ne geçiş yapmak isteyen sürücüler, Malatya Caddesi’ni kullanmak zorunda kalmayacak. Böylelikle, Malatya Caddesi’nde ve Ahmet Karacabey Caddesi’ndeki trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Çift yön olarak kullanılacak olan Ulu Cami Caddesi’nde trafik akışının sağlanması için de park yasağı uygulanacak.