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1.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Kıvrak, polis başmüfettişi oldu

Yaklaşık 9 aydır Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini sürdüren İhsan Kıvrak, 1.sınıf emniyet müdürü rütbesine yükselerek polis başmüfettişi oldu.

1.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Kıvrak, polis başmüfettişi oldu
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Türkiye genelinde 2. sınıf emniyet müdürlüğünden 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfiler İçişleri Bakanlığı’nca belirlenerek ilan edildi. Yaklaşık 9 aydır Elbistan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan İhsan Kıvrak, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu. Kıvrak, Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olarak Ankara’da görev yapacak.

Göreve başladığı Ocak ayından bugüne kadar Elbistan’a en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını belirten Polis Başmüfettişi İhsan Kıvrak, desteklerinden dolayı tüm Elbistanlılara teşekkür etti.

Elbistan’da kısa süre de olsa görev yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kıvrak, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar Elbistan’ın güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için tüm personellerimle birlikte azami gayret içinde olduk. Vatandaş odaklı hizmeti düstur edindik. Personellerimiz; huzuru bozacak ya da asayişi sekteye uğratacak her konuda vatandaşlarımızın yanında olduğunu en iyi şekilde hissettirdi. Elbistanlı hemşerilerimizin bizlere karşı duyduğu güven ve sağduyuları en büyük yardımcımız oldu. Öncelikle burada başarılı ve sorunsuz görev yapmamda emeği geçen tüm meslektaşlarımdan, değerli Elbistan halkından haklarını helal etmelerini istiyor, herkese teşekkür ediyorum.

Ayrıca; görev yaptığım süre boyunca şahsıma ve teşkilatımıza verdiği destek ve yardımlarından dolayı Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hayri Ormancı, Adalet Komisyon Başkanı Sayın Orhan Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Sayın Recep Üncü başta olmak üzere diğer kurum müdür ve amirlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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