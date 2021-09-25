1.dozda maviye geçsek de ikinci doz aşıda hız kestik

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık insidans haritasında yüz bin kişiye oranla Kahramanmaraş’taki vaka sayısı 200 civarında seyrediyor. Kahramanmaraş, 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşı yaptıranların oranı ise, yüzde 61,7’ye yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Elbistan’da da 2.doz aşılama oranı, Kahramanmaraş geneline yakın bir seviyede seyrediyor. Ağustos ayı itibariyle artan vaka sayısında da inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Elbistan Devlet Hastanesi’nde 2’si yoğun bakım ve 5’i de normal olmak üzere toplam 7 serviste Covid-19 hastalarının tedavisi yapılıyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızı rengin hakim olduğu Elbistan’da, hedef kitledeki 112 bin kişinin büyük çoğunluğu 1.doz aşısını oldu. Elbistan yüzde 80’lik aşılama oranı ile mavi kategoriye geçti. Ancak, 2.doz aşıda ise beklenen olmadı. İlçe Sağlık Müdürlüğü, başta Uzun Çarşı olmak üzere şehrin diğer noktalarında açtığı aşı çadırları ile 1.doz aşısını olmayanlara ve 2.dozunu yaptırmak isteyen vatandaşlara yerinde hizmet sunuyor. Toplumsal bağışıklığın kazanılması için ikinci doz aşılama oranının da mevcudun 15-20 puan üzerine çıkması gerekiyor.

Yetkililer, birinci doz aşılamadaki başarının sürmesi için ikinci ve üçüncü doz aşıların da ertelenmemesi çağrısında bulunuyor. Birinci doz aşının salgından korunmak için yetmediğinin altını çizen yetkililer, kanda koruyucu düzeyde antikorların oluşması için sırası gelen dozun yaptırılması gerektiğini söylüyor.