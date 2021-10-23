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19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Elbistan’da 19 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi
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Olay, Orhangazi Mahallesi Akşam Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 19 yaşındaki C.G. adlı genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kendisini iple asarak yaşamına son vermek istedi. Aile fertleri tarafından asılı olduğu yerden kurtarılan C.G., eve çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. C.G. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

C.G.’nin cansız bedeninin otopsi için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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