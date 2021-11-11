18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. (21) adlı şahsın ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Şüpheli M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüpheli şahıs, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemler sonrasında tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Jandarmanın halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.