160 milyon liralık RES yatırımına devlet teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.

Ağustos 2021 döneminde 45 enerji yatırımına teşvik belgesi verildi. Madencilikte ise 26 proje teşvik belgesi aldı. Ayrıca 13 enerji projesi ve 6 madencilik projesinin de tamamlama vizesi yapıldı. Enerji sektöründe teşvik belgesi verilen projeler arasında yatırım tutarı en yüksek olan proje, 174 milyon 824 bin TL ile Eti Alüminyum AŞ’nin Konya ilinin Seydişehir ilçesinde gerçekleştireceği, yerli sermayeli, bölgesel öncelikli, komple yeni yatırım nitelikli, 37,80MW kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik üretim projesi (GES) projesi oldu. Eti Alüminyum’un projesini; özel bir firmanın Elbistan’da hayata geçireceği 159 milyon 492 bin TL yatırım tutarına sahip, yerli sermayeli, komple yeni yatırım nitelikli, 20MW kapasiteli rüzgara dayalı elektrik enerjisi üretim projesi (RES) takip etti. Söz konusu teşvik paketinde gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası olacak.

Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi’nin Geneci Tepe mevkiinde özel bir şirket tarafından kurulması planlanan 20 MWe kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali (RES) ile ilgili başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, geçtiğimiz yıl onaylanmıştı.

İlçede bir ilk olarak yatırımla birlikte bölgeye her biri 1 MWe kurulu güçte 20 adet rüzgar türbini kurulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ön lisans verilen RES projesinin toplam kurulu gücü 20 MWe olacak. Rüzgar enerjisi santralinin (RES) kurulumunda 37, işletme aşamasında ise 7 kişi istihdam edilecek. Projenin inşaat dönemi 30 ay olarak planlandı. Santralin, işletmeye alınması ise 52 ayı bulacak. Santralden yıllık 70 milyon kWh elektrik üretilebilecek. Söz konusu projenin işletme ömrü ise 49 yıl olarak hesaplandı.