150 yıl sonra doğan yavrular sürüye can bölgeye güzellik kattı

Türkiye’deki endemik türlerden biri olan Anadolu yaban koyunları, dünyadaki evcil koyunların atası olarak görülüyor. Halk arasında da ‘ceren’ diye bilinen bu türün Nurhak bölgesindeki varlığı, 1800’lü yılların sonunda tespit edilmişti. Ancak bu dönemden sonra sayıları hızla azalan yaban koyunlarından geride hiçbir iz kalmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesine Nurhak da dahil edildi. Konya’dan getirilen çeşitli yaşlardaki 30 ceren, geçtiğimiz yıl Yılan Ovası’ndaki dağlık alanlara bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ile Elbistan Şefliği ekiplerinin yoğun çabası ile teknolojinin tüm imkanlarıyla izlenen Anadolu yaban koyunlarının, doğum oranı yönünden çok iyi bir seviyede olduğu öğrenildi. Yaban koyunlarının, Yılan Ovası’nın zorlu coğrafyasında geçirdikleri ilk kışın ardından doğum noktasında da beklenenin üzerinde yavrulama sayısına ulaştığı bildirildi. Yırtıcı tehdidine karşı da hayatta kalmak için güvenli bir habitat oluşturmaları Anadolu yaban koyunlarının zor bir süreci geride bıraktığının işareti oldu.

Üzmez, “Anadolu yaban koyunu çalışmaları genetik kirliliği de önleyecek şekilde büyütüldü. 700 tane Konya'da, 100-150 tane Karaman'da, 40 tane Kahramanmaraş'ta, 100'e yakın Afyon'da, 28 tane de Kırşehir'de yaban koyunu var. İyi genler gelişsin diye bunları farklı yerlere dağıtıyoruz. Bunlar üretilmeye devam edilecek ve bu, örnek bir çalışma. Yaban keçisi, çengel boynuzlu yaban keçisi, kızıl geyik, alageyik üretim istasyonlarımız var. Bunları üretip doğaya salıyoruz. Biz bunların genişlemesi ve popülasyonlarının artmasına yardımcı olacağız. Halkımıza da bunları tanıtacağız. Dışarıdan gelen insanlara burayı turizm amaçlı tanıtacağız” açıklamasını yaptı.