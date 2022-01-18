Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
85 yıl önce yaşanan sel felaketinin resmi vesikaları ortaya çıktı
85 yıl önce yaşanan sel...
‘Uzman Eller’ projesi başvuruları başladı
‘Uzman Eller’ projesi başvuruları başladı
Cumhurbaşkanlığı yatırım programında aslan payı Adatepe’ye
Cumhurbaşkanlığı yatırım programında aslan payı...
Vaka sayısında Omicron’un etkisi görülmeye başladı
Vaka sayısında Omicron’un etkisi görülmeye...
Öztunç: “AKP’nin derdi, bölgeyi hava kirliliğinde dünya birincisi yapmak”
Öztunç: “AKP’nin derdi, bölgeyi hava...
banner191
banner162

15 yıllık birikimi bir anda küle döndü

Elbistan’da arıcılık yapan bir vatandaşın 15 yıllık birikimi ile aldığı 150 kovan, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

15 yıllık birikimi bir anda küle döndü
banner167

Edinilen bilgiye göre, merkez Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Cuma Tat, bahar aylarında arı koymak üzere 15 yıllık birikimi ile 150 adet kovan aldı. Kovanlarını arı ile doldurmanın hayalini kuran Tat’ın, dünyası aldığı telefonla başına yıkıldı. Kovanları için yaptığı barakada yangın çıktığını öğrenen Tat, itfaiye ekipleri ile birlikte alevleri söndürmek için çaba harcasa da başarılı olamadı. Ahşap kovanlardan geriye, kül yığını kaldı.

15 yıllık birikiminin bir anda yok olmasının üzüntüsünü yaşayan Tat, “Yaklaşık 15 seneden beri arıcılık yapıyorum. Birikimlerimle 150 adet kovan almıştım. Kovanlarım, çıtasında yemliğine kadar her şeyi tastamamdı. Tanesi yaklaşık 600 liraya mal olmuştu bana. İlkbaharla birlikte içine arı koymayı planlıyordum. Kovanlar için de burada bir yer yapmıştım. Akşam saatlerinde yangın çıkmış. Nedenini bilmiyoruz. Polis ve itfaiye ekipleri araştırıyor. Kovanları yan yana dizdikten sonra ortasında ateş yakılmış. Herhangi bir kimseden şüphelenmiyorum” dedi.

Yetkililerden yardım beklediğini belirten arıcı Cuma Tat, “Şuan yaklaşık zararım 100 bin lira civarında. Çok emek verdim bu duruma ulaşmak için. Arıcılık zor bir meslek. Ama şuanda tüm emeklerim yandı gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden ve devletimizden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
15 Yıllık Birikimi Bir Anda Küle Döndü