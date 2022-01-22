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15 şüpheliden 15 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde 15 şüpheli şahıstan, 15 adet silah ele geçirdi.

15 şüpheliden 15 silah ele geçirildi
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen çoğunluğu sabıkalı kişilere fırsat vermedi.

Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 11 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 2 adet ruhsatlı tabanca, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 15 adet silah ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Silahla yakalanan 15 şahsa da adli ve idari işlem uygulandı.  

Kahramanmaraş polisinin, ateşli silahlarla vatandaşların huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadelesinin süreceği belirtildi.

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15 şüpheliden 15 Silah Ele Geçirildi