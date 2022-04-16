15 milyon 470 bin liralık ek destek ödemeleri başladı

2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda, ek bütçeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 2021 yılı üretimleri için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı. Böylece 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira ek destekle dekara toplamda 116 lira ödenmiş olacak. 50 liralık ek destekten Elbistan’daki 4 bin 16 çiftçi yararlanacak. 309 bin 401 dekar arazide üretilen ürünler için çiftçilere toplam 15 milyon 470 bin 84 lira ödeme yapılacak.

Söz konusu ek destek ödemelerine ise başlandı. Ödemeler, iki dilim halinde TC kimlik numarasına göre gerçekleştiriliyor. Kimlik numarasının son hanesi 0-2 ve 4 olanlar, birinci dilimde yer aldı ve destekleri de 15 Nisan’da hesaplarına yattı. TC kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlar ise ikinci dilimde yer alacak. Bu çiftçiler de 22 Nisan günü saat 18.00’den sonra desteklerini alabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 5 milyar 582 milyon liralık desteğin, üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.

Bakan Kirişci, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz desteklerle üreticilerimizin her zaman yanında olduk. Üreticilerimize desteklerini devam ettiren bakanlığımız, bu kapsamda toplamda yaklaşık 5 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık” dedi.