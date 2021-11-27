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1400 rakımlı ilçede kış tedbirleri masaya yatırıldı

Kahramanmaraş’ın en yüksek rakımdaki ilçesi olan Nurhak’ta çetin kış şartlarında alınacak önlemler ve atılacak adımların değerlendirildiği Kış Tedbirleri Koordinasyon toplantısı yapıldı.

1400 rakımlı ilçede kış tedbirleri masaya yatırıldı
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Toplantıda konuşan Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, mevsim süresince yapılacak koordineli çalışma ile ilçede vatandaşların can ve mal güvenliği açısından sorunsuz bir kış sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kar yağışının en fazla görüldüğü ilçelerin başında gelen Nurhak’ta önceliğin yolların kapanmaması olduğunu belirten Kaymakam İşçimen, şöyle devam etti:

“Konu tüm kurumlarımızı ilgilendirmektedir. Onun için tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapacak ve Nurhaklı kardeşlerimizin kış mevsiminin zorluklarını en rahat şekilde atlatması için çalışacağız. Kış tedbirleri ile ilgili olarak ilk hassasiyetimiz her zaman olduğu gibi öğrencilerimizdir. Mahallelerimizde öğrenci servislerinin kullandığı yolların açık tutulması önceliğimiz olacaktır. Bunun yanında, güvenlik amaçlı olarak emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının kullanacağı yolların açık olması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için araç ve personel açısından ciddi tedbirlerimiz olacaktır.”

Mağduriyetleri önleme konusunda azami hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Kaymakam İşçimen, “Devletimizce insanımızın hizmetine sunulan tüm imkanları seferber ederek, uzak yakın demeden, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacak ve insanımıza mağduriyet yaşatmamaya çalışacağız. Bir önceliğimiz de elektrik ile ilgili yaşanacak sıkıntılar konusunda olacaktır. Elektrik arızaları durumunda ilgililerin ulaşılabilir olması noktasında hassas davranmalıyız” dedi.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen’in yanı sıra Belediye Başkanı İlhami Bozan İlçe Jandarma Komutanı İlhami Kağan Sansar, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kızıl ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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1400 Rakımlı Ilçede Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı