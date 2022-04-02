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14 kadronun tamamı boş kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın, 2022 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında Elbistan’a açtığı 14 uzman hekim kadrosunun tamamı boş kaldı.

14 kadronun tamamı boş kaldı
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Bakanlığa bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasında yerleşenlerin listesini yayımladı. Buna göre; ülke genelindeki hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerine ataması yapılan doktorlar belli oldu.

Bakanlık, Elbistan Devlet Hastanesi ve Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) için de toplam 14 uzmanlık dalında kadro açmıştı. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ağız, diş ve çene cerrahisi, endodonti, protetik diş tedavisi ile restoratif diş tedavisi dallarında uzman diş hekimi kadrosu verilmişti. Doktor açığı bulunan Elbistan Devlet Hastanesi’ne ise 10 uzmanlık dalında münhal kadro yer almıştı. En çok ihtiyaç duyulan göz hastalıkları ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanının da arasında bulunduğu kadrolar acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi ile kulak burun boğaz hastalıkları olmuştu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı listede, Elbistan’ın ismi yer almadı. Ne Elbistan Devlet Hastanesi’ne ne de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne açılan kuralara atama yapılmadı.

Bölgede atama yapılan tek ilçe ise Afşin oldu. Afşin’e 3 diş hekimi ile 1 de eczacı ataması yapıldı.

Söz konusu kurada atamanın yapılmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Hastanede randevu bulmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, bu durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundular.

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14 Kadronun Tamamı Boş Kaldı