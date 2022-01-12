13 yaşındaki Elbistanlı Sidelya, Fransa kupasının sahibi oldu

Fransa’da yaşayan Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Filiz-Erhan Çiçek çiftinin 13 yaşındaki kızı Sidelya, karate sporunda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

7 yaşındayken karateye başlayan ve 10 yaşında da adını Fransa spor tarihine yazdırmayı başaran Sidelya Çiçek, 2019 yılında 35 kiloda mücadele ettiği Kumite Fransa şampiyonasında 7 rakibini de yenerek 7 galibiyet almış ve Fransa şampiyonu olmuştu.

Sidelya, bir önemli başarıyı da geçtiğimiz günlerde Fransa kupasında elde etti. Haftanın 5 günü antrenman yaparak yoğun bir tempoda çalışan Sidelya, Fransa’nın Sélestat şehrinde düzenlenen Fransa Kupa maçına katıldı. 55 kiloda mindere çıkan Sidelya, rakiplerine hiç şans tanımadı 4 rakibini eledikten sonra final maçına çıktı. Finalde, Paris bölgesinden gelen rakibi karşısında maçın kontrolünü hiç bırakmayan Sidelya, rakibine puan şansı bile tanımadı.

Sidelya Çiçek, Fransa milli takım teknik direktörlerin gözü önünde sergilediği bu mücadeleden 7-0 galip çıkmayı başararak Fransa kupasının da sahibi oldu.