13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

13 yaşındaki Zehra Cengiz adlı çocuk, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinden dışarı çıktıktan sonra geri dönmedi. Aile fertleri, kızlarını çevrede arasa da sonuç elde edemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Baba Ali Cengiz, kızının hayatından endişe duyduğunu belirterek gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil Servis hattı ya da 0538 212 9571 numaralı telefona ulaşmalarını istedi.