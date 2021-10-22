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13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Elbistan’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 13 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
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13 yaşındaki Zehra Cengiz adlı çocuk, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinden dışarı çıktıktan sonra geri dönmedi. Aile fertleri, kızlarını çevrede arasa da sonuç elde edemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Baba Ali Cengiz, kızının hayatından endişe duyduğunu belirterek gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil Servis hattı ya da 0538 212 9571 numaralı telefona ulaşmalarını istedi.

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13 Yaşındaki çocuktan Haber Alınamıyor