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13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Elbistan’da, yatağında ölü bulunan 13 yaşındaki kız çocuğunun kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek.

13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokak’taki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki A.K.’nin odasına giren anne, kızını hareketsiz şekilde buldu. Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.K.’nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

A.K.’nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

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