112'ye bir haftada 10 bin çağrı

2015 yılında tüm kurumların çağrı merkezlerinin birleşmesi ile kurulan Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet vermek için çalışıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yandan vatandaşların taleplerini hızla çözüme kavuştururken diğer yandan da kurumların asılsız çağrı yükünü düşürdü. Ekipler senede 1 milyonun üzerinde çağrıya cevap verirken, asılsız çağrı sayısının da yüzde 45 oranında azaldığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi, son yılların en büyük kışını yaşayan Kahramanmaraş'ta önemli bir görev üstlendi. Polis, jandarma, AFAD, 112 ekipleri, itfaiye, orman ve çağrı alıcıları sayesinde ekipler ihbarları tek çatı altında toplayarak ilgili ekipleri vatandaşların ihbarına yönlendirdi. Böylelikle vatandaşa daha kaliteli ve net bir hizmet sağlanmış oldu.

Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, yaptığı değerlendirmede, emniyet, AFAD, orman, jandarma ve itfaiye gibi 7 kurumla ilgili çağrıları tek çatı altında cevapladıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışı sonrasında çağrı sayısında yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandığını ifade eden Ozan, "Kahramanmaraş'ta neredeyse yüz yılın karı düşer iken, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin tüm bu saydığım kurumlar ile birlikte organize olması, aynı kurum içerisinde birbirlerini görerek birbirileri ile göz teması kurarak, ses temasında bulunarak entegre olması ile olaylara müdahale edildi. Kahramanmaraş'ta belki de birçok şeyin önüne geçti. Şu anda hala Kahramanmaraş'ta kar yağışı devam ediyor. Polisimiz, jandarmamız, itfaiyemiz, AFAD’ımız, ormanımız, sağlığımız ve aynı zamanda çağrı alıcılarımız canla başla, bu yaşanan afette vatandaşımıza nasıl yardımcı olacağız derdindeler. Geçen yıllar Ocak ayının 16'sında rutin cevap verdiğiniz çağrı sayımız 3 bin 500-4 bin iken, 17 Ocak akşam yağan karla birlikte bu sayı 9-10 binlere çıktı. Yani bu ne demek birdenbire bizim yükümüzün yüzde 100, yüzde 150 artması demek. Çok şükür biz arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla bu çalışmayı yapıyoruz ve vatandaşımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.