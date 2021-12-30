102 yangında 430 hektar orman kaybettik

Koç, yıl içerisinde çıkan 102 yangında da 430 hektar orman alanının zarar gördüğünü dile getirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ı yüzölçümünün yüzde 36’sının ormanla kaplı olduğunu dile getiren Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, şu bilgileri aktardı:

“Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı 2 milyon 800 bin 371 hektardır. Kahramanmaraş ilimizin ormanlık alanı 521 bin 413 hektardır. İlimizin yüzde 36 ormanla kaplıdır. Ormanlık alanlarımızın artırmak için her yıl fidan dikimine devam ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizde 2021 yılında 5 milyon 402 bin fidan dikilecektir. Bölge Müdürlüğümüz genelinde ise 9 milyon 817 bin adet fidan toprakla buluşturulacaktır. Orman Genel Müdürü olarak Türkiye'de yaşayan her 1 kişi için 3 adet fidan dikimi yapılacaktır. 2021 yılında 252 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır.”

İl genelinde gelir getirici tür ağaçlandırmasına da büyük önem verdiklerini anlatan Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında 2015-2020 arasında 450 bin adet badem, 97 bin 400 adet ceviz, 70 bin 390 adet zeytin, 10 bin 200 adet alıç, 55 bin adet menengiç, 430 bin adet diğer türlerden olmak 1 milyon 112 bin 990 adet gelir getirici tür dikilmiştir. 117 bin 934 adet delice, 178 bin adet alıç, 137 bin adet menengiç, 111 bin adet diğer türlerden olmak üzere 543 bin 934 adet aşılama yapılmıştır. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak ağaçlandırmaya büyük önem vermekteyiz ve ağaçlandırmada kullanılan fidanları kendimiz üretmekteyiz. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 11 milyon fidan üretimi yapılmakta, Kahramanmaraş genelinde ise 2021 yılında 5 milyon 22 bin fidan üretilerek ağaçlandırma sahalarında kullanılmıştır” dedi.

Orköy destekleriyle ilgili de bilgiler veren Koç, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalkınmaları için Orköy kredi desteği verilmektedir. Bu kapsamda Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüz 2021 yılında 235 aileye 8 milyon 854 bin 500 TL Orköy kredi desteği sağlamıştır. Son 3 yılda 647 aileye 22 milyon 648 bin 435 TL Kredi verilmiştir. Kahramanmaraş ilinde 2021 yılında 61 aileye 2 milyon 314 bin 500 TL Orköy kredi desteği sağlamıştır. Son 3 yılda 177 aileye 7 milyon 480 bin 636 TL kredi verilmiştir. Bu desteklerin yüzde 20’si hibedir. Ormanlarımıza 12 km yeni orman yolu yapılmıştır. Böylece orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının yüzde 90’ının insan eliyle çıktığını vurgulayan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Ormanlarımızda meydana gelen yangınların yüzde 90'nı vatandaş eliyle olmaktadır. 2021 yılında, Kahramanmaraş ilimizde ise 102 adet yangın meydana gelmiş bu yangınlarda 430 hektar alan zarar görmüştür. Çok şükür 2021 yılında büyük bir yangın olmadı. Yangınlara hızlı müdahale için yangın havuzları yapılmaktadır. Şuan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 62 adet yangın havuzu ve 70 adet baraj ve gölet olmak üzere toplam 132 adet su kaynağı mevcuttur. 2021 yılında 8 adet yangın havuzu daha yapılarak toplam yangın havuzu sayımız 70 olmuştur. Yangınları erken müdahale edebilmek için ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 16 adet kulesi, 4 adet insansız gözetleme kulesi mevcuttur” şeklinde konuştu.