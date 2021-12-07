100 bin çocuktan 15’inde görülen hastalık, küçük İnci’yi yaşamdan kopardı

Juvenil Romatoid Artrit (JRA), kalıcı eklem iltihabı ile ortaya çıkan bir hastalık olarak adlandırılıyor. Pek çok kronik iltihabi hastalıkta olduğu gibi Juvenil Romatoid Artrit’in de kesin nedenleri bilinmiyor. Elbistan’da Şehit İsrafil kargı İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İnci Çarkçı da, bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Çarkçı’ya, 100 bin çocuktan 15’inde görülen Juvenil Romatoid Artrit (JRA) teşhisi kondu. Küçük çocuk, tedavi sürecinde hastalığı yenemeyerek hayatını kaybetti.

9 yaşındaki küçük İnci’nin acı haberi, ailesi başta olmak üzere arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. Oldukça başarılı ve sevilen bir öğrenci olan küçük İnci’nin vefatıyla ilgili okulundan da taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, “Okulumuz 4. sınıf öğrencisi İnci Çarkçı, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” denildi.