10 yaşındaki Deniz, şampiyonluk hayalinin peşinde

Bir süre önce Elbistan’dan İstanbul’a yerleşen Taştan ailesinin henüz 10 yaşındaki oğlu Deniz Taştan, Uzakdoğu sporlarından olan Wushu/Kung Fu’ya ilgi duymaya başladı. Ailesinin de desteği ile bu spor dalında çalışmalara başlayan Deniz, daha 10 yaşındayken 40 kilogramda rakiplerine minderi dar ederek Antalya’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Küçük sporcu Deniz Taştan, tek hayalinin, 5-15 Şubat'ta Antalya'da yapılacak olan Wushu/Kung-Fu şampiyonasında derece yaparak Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Başarılı sporcunun babası Mehmet Taştan oğlunun en büyük hayalinin Avrupa Şampiyonasında madalya kazanıp gurbetten memleketi Elbistan'a hediye etmek olduğunu dile getirdi.

Baba Taştan, “Oğlum, alacağı madalyalarla Türk milletini onurlandırmak gece gündüz demeden Antalya'daki Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor” dedi.