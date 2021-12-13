10 gün önce açılan merkezde 25 kişinin kalbine hayati dokunuş

Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başlayan Kalp Merkezi’nin resmi açılışı, 3 Aralık’ta yapıldı. Açıldığı ilk gün 2 hastanın anjiyosunun başarıyla gerçekleştirildiği bu merkezde, ilk 10 günde 25 kişinin kalbine dokunuldu. Anjiyo yapılan hastalar arasında çevre ilçelerden de başvuranların olduğu öğrenildi. Ayrıca çok sayıda hastanın da randevu listesinde yer aldığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 2’si kamu hastanesi 1’i de özel hastanede bulunan Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi, bu özelliği ile ilçelerde açılan ilk merkez konumunda yer alıyor. Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ile kardiyoloji uzmanları Hayati Eren ile Ülker Kaya’nın gözetiminde başarıyla gerçekleştirilen anjiyolarla sağlığına kavuşan hastalar da; bu kritik operasyon için kilometrelerce uzaktaki hastanelere gitmekten kurtulduklarını ifade ediyor.

Vatandaşlar ise, anjiyoda zamanın çok önemli olduğunu dile getirerek, “Hayat kurtaran bu işlem için Kahramanmaraş ya da Malatya’ya gidiliyordu. Artık hizmet ayağımıza geldi. Kalp rahatsızlığı olanlar için büyük kolaylık. Anında müdahale edilerek insanların yaşama tutunmasının sağlanmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuşuyorlar.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde açılan Kalp Merkezi; anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuarı, 8 yataklı ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye bir izolasyon odası, 5 yataklı kardiyovasküler cerrahi (kvc) yoğun bakım birimi ve 2 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındırıyor.