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10 bin soruluk yardımcı kaynak paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. sınıftan 12. sınıfa tüm öğrencilerin derslerine ve sınava yönelik çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynak paketlerinin yedincisini yayımladı.

10 bin soruluk yardımcı kaynak paketi yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzman bir ekip tarafından her ay hazırlanan yardımcı kaynak destek paketini öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunmayı sürdürüyor. İlgiyle takip edilen yardımcı kaynak paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları ve çözümlü soru bankaları yer alıyor.

 10 bin sorudan oluşan Nisan ayına ait yedinci kaynak destek paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı.

 Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

 Pakette ilkokul 2. sınıftan ortaokul 7. sınıfa, öğrencilere yönelik bin sorudan oluşan çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasikülleri yer aldı.

8. sınıf öğrencilerinin 2022 yılında Liselere Geçiş Sistemi kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla nisan ayı örnek soru kitapçığı da paketle birlikte paylaşıldı. 

 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setindeki YKS çalışma soruları kitapçıklarında bu ay, 1.500 soru bulunuyor. Ayrıca 5 bin sorudan oluşan çözümlü soru bankaları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa, tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaşıyoruz. Bu ay yedincisini paylaştığımız pakette 10 bin soru yer alıyor. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzumuz oluştu. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık.  Bu yıl sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı basılı hâlde öğrencilerimize göndereceğiz. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için yardımcı kaynakları düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."

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10 Bin Soruluk Yardımcı Kaynak Paketi Yayımlandı