Deprem sonrası gök yüzünde oluşan bulutlanma ve renk hayrete düşürdü

Geçtiğimiz gün Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11 sıralarında 5.6. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat’ta bazı yapılara da hasar verdi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Sivas’tan da hissedilen sarsıntı Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde gökyüzünün sararması ve Yıldızeli ilçesinde Mammatus bulutları çıkması merak uyandırdı.