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Deprem sonrası gök yüzünde oluşan bulutlanma ve renk hayrete düşürdü

Tokat’ta meydana gelen deprem sonrası Sivas’ta gökyüzünün sararması ve Mammatus bulutlarının çıkması vatandaşlar tarafından merak uyandırdı. Öte yandan Sivas’ta da hissedilen sarsıntıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz gün Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11 sıralarında 5.6. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat’ta bazı yapılara da hasar verdi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Sivas’tan da hissedilen sarsıntı Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde gökyüzünün sararması ve Yıldızeli ilçesinde Mammatus bulutları çıkması merak uyandırdı.

Deprem sonrası gök yüzünde oluşan bulutlanma ve renk hayrete düşürdü
Deprem sonrası gök yüzünde oluşan bulutlanma ve renk hayrete düşürdü
Deprem sonrası gök yüzünde oluşan bulutlanma ve renk hayrete düşürdü

19 Nis 2024 - 12:49 İHA Sivas- Asayiş

Mahreç  İha

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