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Galatasaray sahasında yenilmiyor

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’de sahasında üst üste 33. maçta da kaybetmedi.

02 Nis 2024 - 22:53 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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Galatasaray sahasında yenilmiyor mask
Galatasaray sahasında yenilmiyor
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