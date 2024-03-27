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‘Çamaşırları açık havada kurutmak polen alerjisini tetikliyor’

Baharın gelişiyle birlikte alerjik hastalıkların tetiklendiği uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Hikmet Yurdakul, “Yıkadığınız çamaşırları açık havada kurutmayın, havada uçuşan polenler çamaşırlarınıza yapışarak giydiğinizde alerjinizi tetikleyebilir” dedi.

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‘Çamaşırları açık havada kurutmak polen alerjisini tetikliyor’


Opr. Dr. Hikmet Yurdakul, mevsimsel olarak giderek artan bahar alerjisi hakkında bilgilendirdi. Halk arasında ‘bahar nezlesi’ olarak bilinen polen alerjisinin, çoğunlukta kalıtsal olan alerjik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Yurdakul, “Vücut bu esnada, aslında zararı olmayan bir maddeye (polen proteinleri) aşırı bir savunma tepkisi gösterir. Belirtilerin tam olarak tetikleyici bitkilerin çiçek açma dönemine denk olarak ortaya çıkışı, bahar nezlesinin karakteristik özelliğidir. En sık görülen belirtiler; burunda kaşıntı, akıntı ya da tıkanma, hapşırma, gözlerde kaşıntı ya da sulanma, damakta, burunda veya kulaklarda kaşınmadır. Polen alerjisi zamanla alerjik astıma doğru da ilerleyebilir” diye konuştu.
Bahar nezlesinin belirtilerini hafifletmek için üç farklı olanak olduğunun altını çizen Opr. Dr. Yurdakul, tedavilere şöyle değindi:
“Hastalığın oluşmasını önlemek için alınan tedbirler (proflaksi): Polene maruz kalma durumundan tamamen ya da büyük ölçüde kaçınılması (bkz. günlük yaşam için pratik öneriler). Semptomatik tedavi: Akut evrede burun spreyleri, göz damlaları ve/ veya hap/damla şeklinde antihistaminik ve antialerjik ilaçlar kullanılır. Şikâyetin türüne göre gerekirse kortizon içeren ilaçların kullanılması önerilir. Bağışıklık tedavisi: Bir polen alerjisini uzun vadede ve kökten iyileştirmenin bir olanağı ise, hassasiyetin azaltılmasıdır. Söz konusu tedaviden önce kişinin tam olarak hangi polenlere karşı alerjisi olduğunu tetkik edilmesi gerekir.”

Günlük yaşamda yapılabilecek pratik çözümler
Polen alerjisi olan kişilerin sıkıntılarını azaltmak için birkaç basit öneride bulunan Dr. Yurdakul, “Evi yalnızca sabah saatlerinde veya uzun süreli yağmurlar esnasında havalandırın veya pencerelere (ve otomobilinize) polenlerin girmesini önleyecek filtre taktırın. Kapalı oturma odalarında, zeminde bulunan polenlerin uçuşmasını önlemek amacıyla, türbülanslar (örn. vantilatör) oluşturulmaktan kaçınılması gerekir. Yıkadığınız çamaşırları açık havada kurutmayın, havada uçuşan polenler çamaşırlarınıza yapışacak giydiğinizde alerjinizi tetikleyecektir. Akşamları saçlarınızı ve yüzünüzü yıkayın. Havada polen konsantrasyonunun yoğun olduğu zamanlarda (güzel, rüzgârlı hava), mümkünse açık havada fazla kalmayın. Açık havada yandan korumalı güneş gözlüğü ve şapka vb. kullanın” şeklinde konuştu.

27 Mar 2024 - 14:24 - Sağlık

Mahreç  İha

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