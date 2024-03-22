-

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.162,41 puandan başladı.

22 Mar 2024 - 11:04 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KAYIP KEDİMİ ARIYORUM

9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolur

AÇELYA BALIKCI

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ Resmi İlandır mask
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ
ARSA SATIŞ İHALE İLANI Resmi İlandır mask
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
A Milli Futbol Takımı, Macaristan’a gitti mask
A Milli Futbol Takımı, Macaristan’a gitti
Göz kızarıklığı deyip geçmeyin mask
Göz kızarıklığı deyip geçmeyin
Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kuracağız mask
Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kuracağız
Paslanmaz çelikte ithalatın önüne geçilecek mask
Paslanmaz çelikte ithalatın önüne geçilecek
Deprem bölgesindeki özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim desteği verildi mask
Deprem bölgesindeki özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim desteği verildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL