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21 Mar 2024 - 18:48

A Milli Futbol Takımı, Macaristan’a gitti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte’ye hareket etti.