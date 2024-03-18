-

Yurdun iç kesimlerinde çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak

Yurdun çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi.

18 Mar 2024 - 16:49 AA Ankara- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

ARSA SATIŞ İHALE İLANI Resmi İlandır mask
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
Yurdun iç kesimlerinde çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak mask
Yurdun iç kesimlerinde çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbrekleri vuruyor mask
Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbrekleri vuruyor
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkın: mask
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkın:
Borsa haftaya yükselişle başladı mask
Borsa haftaya yükselişle başladı
Beslenme şekli idrar kaçırmaya sebep olabiliyor mask
Beslenme şekli idrar kaçırmaya sebep olabiliyor
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini Putin kazandı mask
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini Putin kazandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL