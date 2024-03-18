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18 Mar 2024 - 16:49

Yurdun iç kesimlerinde çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak

Yurdun çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi.