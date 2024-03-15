-

Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün yükseldiği 73 bin 750 dolarlık rekor seviyenin ardından kar satışlarıyla gerileyerek 68 bin doların altına düştü.

Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi mask

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 7,3 azalarak 2 trilyon 560 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltme nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Dün sabah 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bugün TSİ 15.30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 6,7’den fazla düşüşle 67 bin 750 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yanı sıra, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yatırımların (ETF) da Bitcoin’in fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Piyasa değeri bakımından 2'ci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,3 değer kaybederek 3 bin 692 dolar seviyesine geriledi. Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün yükseldiği 73 bin 750 dolarlık rekor seviyenin ardından kar satışlarıyla gerileyerek 68 bin doların altına düştü.

15 Mar 2024 - 16:51 AA - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos mask
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos
Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi mask
Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi
Tır şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi mask
Tır şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi
Seyhan’da en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin 500 TL oldu mask
Seyhan’da en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin 500 TL oldu
Diyarbakır’da 129 kilo toz esrar ele geçirildi mask
Diyarbakır’da 129 kilo toz esrar ele geçirildi
Eşi ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı mask
Eşi ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL