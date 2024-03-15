Edinilen bilgiye göre, Gediz’de yıllarca taksicilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler (47), 43 LJ 076 plakalı aracı ile yük götürdüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damper yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Olayın duyulmasının ardından Söyler’in ailesi büyük şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tır şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde tır şoförlüğü yapan iki çocuk babası şahıs, yük götürdüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
KAYIP KEDİMİ ARIYORUM
9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolurAÇELYA BALIKCI
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439