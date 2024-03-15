Seyhan’da en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin 500 TL oldu
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçiler için tüm imkanları zorlayarak 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını belirtti. Akay, “Emeğin değerini en üstte tutmaya devam edeceğiz” dedi.
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DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439