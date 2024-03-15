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Seyhan’da en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin 500 TL oldu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçiler için tüm imkanları zorlayarak 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını belirtti. Akay, “Emeğin değerini en üstte tutmaya devam edeceğiz” dedi.

15 Mar 2024 - 15:29 İHA Adana- Ekonomi

Mahreç  İha

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