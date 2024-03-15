Diyarbakır’da 129 kilo toz esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Damar mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 ayrı noktada 129 kilo toz esrar ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.