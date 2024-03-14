Ramazan ayı beslenme zincirinde propolis ve polen tavsiyesi

Beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir dönem olan Ramazan ayında, beslenme uzmanları düzenli propolis tüketiminin kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini söyleyen Koçak, polenin ise sahurda tok kalmaya yardımcı olabilecek bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

İftara saatlerin yaklaşmasıyla birlikte çok düşük seviyelere düşen kan şekerinin iftar yemeği ile hızlı bir artışa geçtiğine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, “Doygunluk hissinin sağlanamaması nedeniyle iftarda ağır yemeklerin tercih edilmesi, tüketilen büyük porsiyonlar, şerbetli tatlılar, ramazan döneminde kilo artışına neden olabiliyor. Buna karşılık, Ramazan ayında sağlıklı bir beslenme modeli benimseyerek hem ibadetinizi yerine getirmek hem de sağlıklı ve formda kalmak mümkün” dedi.

“Sahurda protein ve liften zengin beslenin”

Koçak, sahurun günün daha verimli geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan enerji ve protein ihtiyacının karşılanması bakımından önemli olduğuna da işaret ederek, “Sahur öğününün atlanması, açlık süresinin uzamasına, bireyin gün içerisinde daha yorgun, halsiz ve bitkin hissetmesine, metabolizma hızının yavaşlamasına sebep olabilir. Bu sebeple, sahur öğününün mutlaka yapılması, Ramazan ayını daha rahat geçirmeye yardımcı olur. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, yulaf, tam tahıllı ekmekler, polen, arı ekmeği, meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı önerilmektedir. Şarküteri ürünleri gibi yüksek yağ ve yüksek tuz içeren besinlerden uzak durulmalıdır. Sahuru tatlı ile bitirmek isteyenler ise ham ballar ile tüm besleyici içeriği korunmuş halde sahur sofralarını tatlandırabilir. Uzun açlık nedeniyle özellikle gün içerisinde zorlanan bireylerin, daha uzun süre tok tutabilecek, lif ve protein içeriği yüksek gıdaları tüketmesini öneriliyor. Kompleks karbonhidratları içeren tam tahıllı ekmek, yulaf, meyveler, sebzeler ve polen sahur öğününde yer alabilecek gıdalardır” ifadelerine yer verdi.

“Sahurda polen tüketerek hem daha uzun süre tok kalmaya katkıda bulunabilirsiniz”

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise literatürde tek tam gıda olarak bilinen poleninin, A, C, E, D, K ve B grubu vitaminler, amino asitler, yağlar, lifler, karbonhidratlar, proteinler, polifenoller, fenolik ve flavonoid bileşenler, çinko, selenyum, magnezyum, kalsiyum, demir gibi önemli mineraller ve gerekli tüm elzem besin öğelerini içerdiğini söyledi. Yapılan araştırmaların polenin yaklaşık yüzde 30 oranında protein içeriğine sahip olduğunu gösterdiğini belirten Samancı, “Ramazan ayında oluşabilecek vitamin ve mineral eksikliklerine karşı sahurda polen tüketerek hem daha uzun süre tok kalmaya katkıda bulunabilir, hem de vitamin mineral ihtiyacınızın karşılanmasına destek olabilirsiniz” diye konuştu.

Samancı arı ekmeği hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Arının kendi enzimleriyle polenin dış zarının sindirilmesi ile oluşan ve probiyotik nitelikte bakterileri de içeren zengin ve tamamen doğal bir üründür. Kısaca, polenin fermante halidir. Enzimlerle polenin dış zarının parçalanması bir fermantasyon işlemi olup, bu fermantasyon ile yararlı bakteriler gelişmektedir. Arı ekmeği içerisinde bulunan lactobacillus ve bacillus türündeki bakteriler sayesinde doğal bir probiyotik olarak bağırsaklarda sağlıklı mikrobiyal dengeyi sağlar. Vitaminler, mineraller ve protein açısından da son derece zengin doğal bir gıdadır. Bilimsel araştırmalar; standart medikal tedaviye ek olarak arı ekmeğinin sindirim, bağışıklık sistemi, kolesterol ile kan basıncı seviyeleri ve karaciğer fonksiyonları üzerine düzenleyici etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Bu besleyici değere sahip arı ürününün düzenli tüketimi, Ramazanda ayında da sindirim sisteminizin düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminizin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.”