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Savunma sanayisinin yeni rotası Avrupa

Türk savunma sanayisi şirketlerinin son dönemde Avrupa pazarına yönelik hamlelerine bir yenisi eklendi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi, farklı ürün gruplarında ihracat faaliyetlerini geliştirmek için çeşitli hedef pazarlara yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyor.

Genişleyen ürün portföyü ile Asya, Afrika, Körfez ülkeleri gibi geleneksel pazarlardaki varlığını derinleştirmeye çalışan Türk savunma sanayisi, son dönemde Avrupa ülkelerine yönelik girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda, ürün satışı, şirket satın almaları, şirket kurulumu, ortak üretim gibi farklı adımlar atılıyor.

Bu yönde çaba harcayan firmalardan biri de ateşli silah üreticisi CANiK oldu. Geçen Birleşik Krallık'ın köklü savunma sanayisi şirketlerinden AEI Systems'ı satın alan CANiK, bu kez Fransa'da bir şirket kurdu. Yeni şirket CANiK USA ve AEI Systems'tan sonra CANiK'in yurt dışındaki üçüncü şirketi oldu.

CANiK Europe, Avrupa'da 25 ülkede ürünleri kullanılan CANiK'in kıtada kurduğu ilk şirketi olma özelliği taşıyor. Bu şirket ile CANiK'in Avrupa'daki tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin koordine edilmesi ve satış sonrası hizmetlerin yerinde sağlanması amaçlanıyor.

Avrupa pazarında kendi alanında ilk 5'te yer alan CANiK, CANiK Europe'un yürüteceği faaliyetlerle ilk 3'e girmeyi hedefliyor.

Avrupa'yı büyük ve önemli bir pazar olarak gören CANiK, buradaki iddiasını güçlendirmek ve kök salmak için yeni şirketinden yararlanacak ve etkin bir operasyon altyapısı oluşturacak.

Neden Fransa seçildi?

Yeni şirket kurulumu için Fransa'nın seçilmesinde, ülkedeki pazar büyüklüğü, CANiK'in çok güçlü olduğu ülkelerden biri olması ve Fransa'nın kendine ait bir tabanca markası bulunmaması etkili oldu.

Bununla beraber Fransa haricinde 2 Avrupa ülkesinde daha stratejik lokasyonlarda CANiK'in lojistik üssü yer alacak. Böylece toplam 3 lojistik üsle Avrupa operasyonu yürütülecek.

Bu yatırımlar sayesinde pazarı yerinde daha iyi okumak, daha iyi anlamak, anlık gelişmelere çok daha hızlı reaksiyon göstermek ve pazarda derinlemesine penatrasyonu sağlamak mümkün olacak. Bunun yanında en küçükten en büyüğe tüm distribütörlere gerekli destek hizmeti etkin şekilde sağlanacak.

CANiK, pazardaki gelişmeleri dikkate alarak ihtiyaç halinde yeni şirket kurulumlarını gündemine alacak.

14 Mar 2024 - 12:11 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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