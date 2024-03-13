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Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cez...

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde gece vakti otomobiliyle poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu D.A'ya satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık H.B. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

13 Mar 2024 - 10:29 AA Adana- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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