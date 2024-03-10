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Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayı yarın başlıyor

Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), Ramazan ayı yarın başlıyor. Ürdün ve Umman’da ise Ramazan ayı Salı günü başlayacak.

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Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayının başlangıç günü belli oldu. Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), Ramazan ayı hilalinin görülmesi ile Ramazan ayı yarın başlıyor. Ürdün ve Umman’da ise hilalin görülmemesi nedeniyle Ramazan ayı salı günü başlayacak.

10 Mar 2024 - 21:21 İHA - Yaşam

Mahreç  İha

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