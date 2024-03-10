Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayı yarın başlıyor

Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayının başlangıç günü belli oldu. Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), Ramazan ayı hilalinin görülmesi ile Ramazan ayı yarın başlıyor. Ürdün ve Umman’da ise hilalin görülmemesi nedeniyle Ramazan ayı salı günü başlayacak.