Glokom: Gözdeki sinsi hastalık

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, Glokom Haftası dolayısıyla hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Lazerlerin göz hastalıkları tedavisinde sık kullandıkları bir yöntem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Göktaş, gözde kullanılan farklı lazer çeşitleri olduğunu aktardı. Glokomun sinsi bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Göktaş, "Lazerler, göz hastalıklarında çok kullandığımız yöntemler. Gözde kullanılan çok farklı lazer çeşitleri var. En çok bilineni ve en çok kullanılanı göz çizdirmede kullandığımız lazerler. Bu lazerleri bıçaksız olarak, miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarında kullanıyoruz. Aynı zamanda daha gelişmiş göz çizdirme yöntemleri de var. Bunlardan bir tanesi femto lazer. Yine göz çizdirme işleminde kullandığımız bir lazer tipi. Bunlar en çok miyop, astigmat ve hipermetrop gibi göz derecelerinin düşürülmesinde kullandığımız lazer yöntemleri. Bunun dışında çok fazla lazer çeşidi de var. Bunlardan bir tanesi şeker hastalığında kullandığımız argon lazer fotokoagülasyon. Bu lazer işleminde şekere bağlı göz arkasında ortaya çıkan kanamalar, ödemler gibi patolojik durumları tedavi etmek için kullanıyoruz. Onun dışında katarak ameliyatında kullandığımız lazer tipleri var. Yine katarak ameliyatı yapılmış hastalarda, göz içerisine mercek takılmış hastalarda, merceğin arkasındaki zar bölümünde ortaya çıkan kireçlemeyi tedavi etmek için kullandığımız yag lazerler var. Göz konusunda lazer çeşitleri çok fazla. Aynı zamanda glokom hastaları için de kullandığımız lazerler var. Glokom Haftası’na da yaklaşıyoruz. Glokom gözün sinsi hastalığı. Bu hastalıkta mutlaka kontrollü olunması gerekiyor ki hastalığın teşhis ve tedavisi yapılsın. Erken tanı da çok önemli. İlk aşamada ilaç kullanılıyor ama ikinci aşama ya da destek tedavisi olarak lazer tedavileri de glokom hastalığında kullanılabiliyor. Onun dışında cilt hastalıkları, kapak rahatsızlıkları için kullandığımız lazerler var. Bunlarda yine gözde kullandığımız yoğun lazer tedaviler. Sonuç olarak göz hastalıkları anabilim dalı lazerlerin en çok kullanıldığı bölüm. Gözün ön bölümünden arka bölümüne, göz tansiyonundan göz çizdirmeye ve katarakta kadar birçok işlem için lazer işlemleri yapabiliyoruz. Bilinenin tersine çok fazla lazer çeşitleri olduğu için tek bir cihazla halletmiyoruz. En azından 7-8 farklı çeşitte değişik dalga boyları kullanan lazerler göz hastalıklarında kullanılmaktadır" dedi.