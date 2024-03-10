-

Glokom: Gözdeki sinsi hastalık

Acıbadem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, glokomda mutlaka kontrollü olunması gerektiğini ve erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, "Glokom hastaları için de kullandığımız lazerler var" dedi.

mask

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, Glokom Haftası dolayısıyla hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Lazerlerin göz hastalıkları tedavisinde sık kullandıkları bir yöntem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Göktaş, gözde kullanılan farklı lazer çeşitleri olduğunu aktardı. Glokomun sinsi bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Göktaş, "Lazerler, göz hastalıklarında çok kullandığımız yöntemler. Gözde kullanılan çok farklı lazer çeşitleri var. En çok bilineni ve en çok kullanılanı göz çizdirmede kullandığımız lazerler. Bu lazerleri bıçaksız olarak, miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarında kullanıyoruz. Aynı zamanda daha gelişmiş göz çizdirme yöntemleri de var. Bunlardan bir tanesi femto lazer. Yine göz çizdirme işleminde kullandığımız bir lazer tipi. Bunlar en çok miyop, astigmat ve hipermetrop gibi göz derecelerinin düşürülmesinde kullandığımız lazer yöntemleri. Bunun dışında çok fazla lazer çeşidi de var. Bunlardan bir tanesi şeker hastalığında kullandığımız argon lazer fotokoagülasyon. Bu lazer işleminde şekere bağlı göz arkasında ortaya çıkan kanamalar, ödemler gibi patolojik durumları tedavi etmek için kullanıyoruz. Onun dışında katarak ameliyatında kullandığımız lazer tipleri var. Yine katarak ameliyatı yapılmış hastalarda, göz içerisine mercek takılmış hastalarda, merceğin arkasındaki zar bölümünde ortaya çıkan kireçlemeyi tedavi etmek için kullandığımız yag lazerler var. Göz konusunda lazer çeşitleri çok fazla. Aynı zamanda glokom hastaları için de kullandığımız lazerler var. Glokom Haftası’na da yaklaşıyoruz. Glokom gözün sinsi hastalığı. Bu hastalıkta mutlaka kontrollü olunması gerekiyor ki hastalığın teşhis ve tedavisi yapılsın. Erken tanı da çok önemli. İlk aşamada ilaç kullanılıyor ama ikinci aşama ya da destek tedavisi olarak lazer tedavileri de glokom hastalığında kullanılabiliyor. Onun dışında cilt hastalıkları, kapak rahatsızlıkları için kullandığımız lazerler var. Bunlarda yine gözde kullandığımız yoğun lazer tedaviler. Sonuç olarak göz hastalıkları anabilim dalı lazerlerin en çok kullanıldığı bölüm. Gözün ön bölümünden arka bölümüne, göz tansiyonundan göz çizdirmeye ve katarakta kadar birçok işlem için lazer işlemleri yapabiliyoruz. Bilinenin tersine çok fazla lazer çeşitleri olduğu için tek bir cihazla halletmiyoruz. En azından 7-8 farklı çeşitte değişik dalga boyları kullanan lazerler göz hastalıklarında kullanılmaktadır" dedi.

10 Mar 2024 - 19:46 İHA Kayseri- Sağlık

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ Resmi İlandır mask
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
SONDAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
SONDAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayı yarın başlıyor mask
Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayı yarın başlıyor
Glokom: Gözdeki sinsi hastalık mask
Glokom: Gözdeki sinsi hastalık
Sahurdan hemen sonra yatmak reflü ataklarını tetikleyebilir mask
Sahurdan hemen sonra yatmak reflü ataklarını tetikleyebilir
Kızılay’ın 7. iyilik gemisi Ramazan öncesinde Mısır’a ulaştı mask
Kızılay’ın 7. iyilik gemisi Ramazan öncesinde Mısır’a ulaştı
Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın yolu mask
Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın yolu
Malatya kayısısından yılın ilk 2 ayında 76 milyon dolarlık ihracat geliri mask
Malatya kayısısından yılın ilk 2 ayında 76 milyon dolarlık ihracat geliri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL