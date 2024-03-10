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Kızılay’ın 7. iyilik gemisi Ramazan öncesinde Mısır’a ulaştı

Türkiye’den uğurlanan ve Gazze halkına umut olan Kızılay’ın 7. iyilik gemisi Ramazan öncesinde Mısır’a ulaştı.

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Türkiye’den uğurlanan ve Gazze halkına umut olan Kızılay’ın 7. İyilik Gemisi Ramazan öncesinde Mısır’a ulaştı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile bölgedeki Kızılay ekibi tarafından karşılanan yardım gemisindeki acil ihtiyaç malzemeleri bir an önce Gazze halkına ulaştırılmak tırlara yükleniyor.

Savaş mağduru Gazze halkı için 7 Ekim’den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay’ın, bugüne kadar gönderdiği yardım gemilerinin en büyüğü olan “iyilik gemisi” Mısır’ın El-Ariş Limanına ulaştı. Ramazan ayı öncesinde bölgeye ulaşan İyilik Gemisi’ndeki malzemelerin sevkiyatı için tırlara yükleme çalışması ise hemen başlatıldı. Ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle yükleme çalışmaları yapılan tırlar Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yapacak. Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor. Yardım tırlarını bölgeye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay, Mısır Kızılay’ı ve Filistin Kızılay’ı ile koordinasyonda hareket ediyor.

Kızılay, Gazze içerisinde gıda paketlerinin dağıtımın yanı sıra Gazze’nin Refah bölgesinde de aşevi çalıştırarak günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak.

10 Mar 2024 - 18:52 İHA Ankara- Yaşam

Mahreç  İha

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