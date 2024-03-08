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Bakan Özhaseki: "Türkiye’yi dirençli hale getirecek parti varsa AK Parti’dir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, Türkiye’yi dirençli hale getirecek bir parti varsa, konutları sağlıklı hale getirecek bir parti varsa onun AK Parti olduğunu söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi açılış için geldiği Balıkesir’de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Bugün Balıkesir’deydik, gördüklerimiz bizi sevindirdi. Önce Ülkü yolu açılışını yaptık. Sadece yol asfaltlama değil, trafiği de rahatlatacak bu yol ile günümüze başladık. Merkezde Zağnospaşa Meydanı’nı inceledik. Türkiye’de son dönemde yapılan, insanların nefes alabileceği mükemmel bir düzenleme olmuş. Merkezde ayrıca subay ve astsubay merkezlerini alarak müze yapma projesi de taktire şayan. Mini10 projesi ve meslek kurslarını inceledik. Balıkesir halkı adına sevindirici projelerdi. Yücel Başkanımızın ilk dönemi idi. Şimdi ustalık dönemine başlıyor. Ustalık döneminde kat be kat fazlasını yapar diye düşünüyorum. Bakanlık olarak epeyce çalışma var bu bölgede. Bakanlığımızı ilgilendiren 2 konu var. Birisi kentsel dönüşüm meselesi. Bilim adamlarının ifadesi Adalar segmentinde olabilecek bir deprem. Bu deprem İstanbul’u vuracak ama çevresindeki illeri de ilgilendiriyor. Deprem riskine karşı yapılması gereken şey kentsel dönüşüm. Şehirlerimiz kadim, binlerce yıllık. Konutlarımız 30-40 yıllık. Eski statüye göre yapılmış olan evlerimizin çok da dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. 2000’den sonra yapılmış olanlar, doğru yapılmış ise, zemin etütleri doğru yapılmış ise, sıkıntı gözükmüyor. Öncesine ait olanların bir çoğunda sıkıntı gözüküyor, kesin. Bakanlık olarak kentsel dönüşüm ile 20 bin civarında konutu değiştirip, dönüştürdük. Önümüzdeki dönemde ekiplerimiz ile beraber geleceğiz, tespit edilen mahallelerde kentsel dönüşümü en hızlı biçimde yapacağız. Kentsel dönüşümü yapacak bir grup varsa, Türkiye’yi dirençli hale getirecek, konutlarımızı sağlıklı bir hale getirecek bir parti varsa o da AK Parti arkadaşlar. Onun dışında bir parti yok. Keşke olsaydı. Ana muhalefet genelde şöyle söylüyor. ’Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız’ Ben de diyorum ki ’Bir tane yapın da göreyim. Devletin imkanları size amade’. Konuşmaya gelince hepsi konuşuyorlar. Sonuna kadar kentsel dönüşümü birlikte yapacağız. Zor iş ama başaracağız" dedi.

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer konu, burada 2 arıtma tesisi açılışını yaptık. Güre’de, Edremit’te, Balıkesir merkezde yeni arıtmaları kurmak durumundayız. Balıkesir’in bir çok ilçesinin yaz ve kış nüfusu arasında dağlar kadar fark var. ’Efendim yazdan yaza gelenler de onu çeksinler’ derseniz turizmi kaybederiz. Biz projeleri hazırlayıp, finansı temin ettikten sonra çalışmalara başlayacağız. 59 milyar TL’den fazla Balıkesir’e yatırım yaptık. Kentsel dönüşümde 20 binden fazlasını değiştirdik, 900ü devam ediyor. TOKİ olarak 9 binden fazla konut yaptık, 4 binden fazlası devam ediyor. Bizler gayret ediyoruz, bizim işimiz hizmet. İlk çıktığımız andan itibaren bugüne kadar hep hizmet tarafında olduk".

Konuşmasının son kısmında Simav Çayı ile ilgili de konuşan Bakan Özhaseki, Simav Çayı’nı balık tutulur hale getireceklerini açıkladı.

08 Mar 2024 - 21:11 İHA Balikesir- Politika

Mahreç  İha

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