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Günde en az 2 bin 200 adım atmak erken ölüm riskini azaltıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre günde 10 bin adıma kadar en az 2 bin 200 adım atmak erken ölüm riskini azaltıyor.

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İngiltere’de British Journal of Sports Medicine tıp dergisi tarafından yayınlanan bir araştırma, yürüyüş yapmanın sağlıklı yaşam için önemini bir kez daha ortaya koydu. Sydney Üniversitesi’nden akademisyenlerin yürüttüğü çalışmada, 61 yaşlarındaki 70 binden fazla kişiden elde edilen veriler incelendi. Araştırmaya göre günde 2 bin 200 adımın üzerinde atılan fazladan her adım erken ölüm riskini azaltıyor. Günün geri kalanı hareketsiz geçirilse bile her gün 10 bin adıma kadar yürüyüş yapmak kalp rahatsızlığı riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Araştırmada yer alan katılımcılara egzersiz seviyelerini belirlemek üzere 7 gün boyunca ölçüm cihazı takıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen 7 yıllık takibin ardından katılımcılardan bin 633’ü hayatını kaybederken, 6 bin 190 kişi kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler rahatsızlık geçirdi.

Araştırmacılar günde 9 bin-10 bin 500 arası adım atmanın erken ölüm riskini yüzde 39, kalp krizi veya felç riskini ise beşte bir oranında azalttığı sonucuna vardı. Felç ve kalp krizi riskinin en düşük tespit edildiği kişiler ise günde yaklaşık 9 bin 700 adım atan grupta yer aldı.

Haftada 150 dakika egzersiz sağlıklı yaşam için gerekli

İngiliz Kalp Vakfı hemşiresi Julie Ward yaptığı açıklamada, "Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, kalp rahatsızlıkları ve felç riskini azaltmaya yardımcı olmak için günlük fiziksel aktivitenin gerekli olduğunu biliyoruz. Bu umut verici yeni çalışmalar bize günde 10 bin adım hedefine ulaşmaya yönelik atılan her adımın erken ölüm ve kalp hastalığı riskini azaltmak açısından önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Kalp sağlığı ve kan dolaşımı için haftada 150 dakika orta seviyede egzersiz yapılması gerektiğini belirten Ward, "Bunlar sizi bilgisayar ekranınızdan uzaklaştıran düzenli yürüyüş molaları, spor salonuna gitmek, egzersiz derslerine katılmak ve daha fazla adım atmak üzere otobüsten bir durak önce inmek gibi yaşam tarzınıza uyan herhangi bir aktivite olabilir" şeklinde konuştu.

06 Mar 2024 - 13:01 İHA - Sağlık

Mahreç  İha

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