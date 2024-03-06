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Türk donanması "milli hava savunma" yeteneği için gün sayıyor

Türk donanması, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ile "milli hava savunma" yeteneği kazanıyor.

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Roketsan, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) MİDLAS'ın farklı füzelerle kullanımını gösteren maketi sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Mayıs 2020 itibarıyla başlatılan "Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi"nde final aşamasına gelindi.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegrasyonu tamamlanan MİDLAS, kısa süre içinde gemiden ilk atışını gerçekleştirecek. Son hazırlıkları yapılan atış testi sonrasında MİDLAS'ın operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Böylece yurt dışına bağımlılık oluşturan, temin edilemeyen, temininde güçlükler yaşanan bir savunma sanayisi ürünü daha millileştirilmiş olacak.

Savaş gemilerinden ateşlenecek hava savunma sistemlerinin temellini oluşturacak MİDLAS ile yapılan ilk atış testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlenmişti.

İlk etapta HİSAR-D RF füzesi kullanılarak Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına MİDLAS ile hava savunma yeteneği kazandırılacak. Devamında ise SİPER Blok-1, ATMACA ve diğer milli füzeler de MİDLAS'a entegre edilecek. Böylece Türk donanması platformlarında birçok savunma ve taarruz mühimmatı kullanılabilir hale gelecek.

HİSAR-D RF füzesinin de sisteme entegrasyonu ile Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak.

İlerleyen süreçlerde üs ve liman korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

İ sınıfı fırkateyn projesinin diğer gemilerinde de kullanılacak MİDLAS'ın önemli bir ihracat potansiyeli bulunuyor. Uzak Doğu'daki ülkelerle gemi modernizasyonu ve gemi inşası konusunda MİDLAS'ın ürün olarak yerleştirilmesine yönelik görüşmeler yürütülüyor.

06 Mar 2024 - 11:59 AA - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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