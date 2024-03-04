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Depremde hayatını kaybedenlerin anısına bin fidan toprakla buluştu

Adıyaman Gerger Kaymakamlığı ve Gerger Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına, bin fidan dikilerek 6 Şubat Hatıra Ormanı oluşturuldu.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman’da hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarına atfen Gerger ilçesinde Şahin Tepe mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, “6 Şubat deprem şehitlerimiz anısına, Gerger ilçemizin Şahin Tepesi mevkisinde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayan ve 6 Şubat’ı unutmayan bütün gelen misafirlerimize, doğal severlerimize, hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, “6 Şubat 2023 sabahı Adıyaman’ımız, ülkemiz, 11 ilimiz büyük bir felakete uyanmıştı. Tabii binlerce şehidimiz var. On binlerce yaralımız var. Biz de Gerger Kaymakamlığı, Gerger Belediyesi yine Orman İşleri Müdürlüğümüz olarak böyle bir etkinliğe imza atmaya çalıştık. Acımız büyük. İnşallah bu diktiğimiz ormanda, gelecek nesillerimize böyle bir afet yaşadığımızın ve böyle afetlerde nasıl önlem almamız gerektiğinin bir mesajını vermeyi düşünüyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Urfa Doğa Yürüyüş Kulübüne, 02 Kamp Grubuna, Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği’ne ve tüm Gerger halkına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

04 Mar 2024 - 16:32 İHA Adiyaman- Çevre

Mahreç  İha

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