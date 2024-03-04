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04 Mar 2024 - 15:20

Ses sisteminden 2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.