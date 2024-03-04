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Ses sisteminden 2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde, 21 bin 484 adet hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

04 Mar 2024 - 15:20 İHA Niğde- Asayiş

Mahreç  İha

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