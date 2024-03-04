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‘Obezite ömrü 10 yıl kısaltıyor’

Dünya Obezite Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, son zamanlarda obezite ameliyatları hakkında yayılan yanlış bilgiler nedeniyle ameliyata ihtiyacı olan çok sayıda insanın uygun tedaviye ulaşamadığını ve bilimsel yayınlara göre bu kişilerin yaşam süresinin yaklaşık 10 yıl kısaldığını, oluşturulan bu yanlış algının hayatlara mal olduğunu belirtti.

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Uzmanlar günümüzdeki en ciddi sağlık sorunlarının başında gelen obezitenin hem dünyada hem de ülkemizde görülme sıklığının arttığına dikkat çekerek sık sık önlem alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Sağlık sektöründeki yeni gelişmeler ve artan teknolojik imkânların obezite ile baş etmek için tedavi seçeneklerini artırdığını ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, “Özellikle son yıllarda başarı oranlarının artması ve sonuçlarının gayet olumlu olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerin başında obezite ameliyatları gelmeye başladı. Fakat ameliyatlarla ilgili yanlış bilgiler nedeniyle ameliyata ihtiyacı olan çok sayıda insanın uygun tedaviye ulaşamıyor” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Aktimur, bilimsel yayınlara göre tedaviye erişemeyen kişilerin yaşam süresinin yaklaşık 10 yıl süreyle kısaldığını söyledi.

“Safra kesesi ameliyatı kadar riski var”

Bilimsel yönden obezite ameliyatlarının başarısının ve gerekliliğinin çok uzun yıllardır ispat edilmiş olduğunu ve bu ameliyatların bir safra kesesi ameliyatı ile benzer riski taşıyarak yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Aktimur, oluşturulan korkunun insan hayatına mal olduğunu söyledi.

Bu ameliyatların aslında dünyada yapılması gerekenden çok daha düşük sayıda yapıldığını belirten Prof. Dr. Aktimur, obezitenin ortaya çıkardığı kronik hastalıkları tedavi etmek adına ülkelerin sağlık bütçelerinin ciddi şekilde yara aldığının ispat edildiğini ve aynı zamanda bu hastalıkların artışının ülkemizin sağlık bütçesini de ciddi şekilde sarstığını kaydetti.

“Ameliyat, obezite ile yaşamaktan çok daha güvenli”

Hem toplumu obezite ve obezitenin neden olduğu kronik hastalıkların pençesinden kurtarmak hem de ülkemizin sağlık harcamalarını daha verimli kullanabilmek adına obezitenin bilinen en başarılı ve kalıcı tedavisi olan obezite cerrahisine karşı olan önyargının otoriteler tarafından önlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aktimur, obezite ameliyatlarının obezite ile yaşamaktan çok daha güvenli olduğunu sözlerine ekledi.

04 Mar 2024 - 10:25 İHA Samsun- Sağlık

Mahreç  İha

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