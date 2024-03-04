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Güney Kore, greve giden yaklaşık 7 bin doktora yaptırım için harekete geçti

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, hükümetin işe dönme emrine karşı gelen yaklaşık 7 bin stajyer doktorun lisansının askıya alınması için işlemlere başlandığını açıkladı.

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Güney Kore’de stajyer doktorlar ile hükümet arasında sular durulmuyor. Güney Kore hükümeti, üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul edilmesine yönelik planı protesto etmek amacıyla greve çıkan doktorlara cezai yaptırım konusunda geri adım atmadı. Güney Kore Sağlık Bakanlığı, hükümetin işe dönme emrine karşı gelen yaklaşık 7 bin stajyer doktorun lisansının askıya alınması için işlemlere başlandığını açıkladı. Güney Kore Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong bugün yaptığı açıklamada, doktorların iş bırakma eylemini “yasa dışı” olarak niteleyerek, “Hükümetin stajyer doktorların yasa dışı toplu eylemlerine karşı duruşu nettir” dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Park Min-soo ise hükümetin iş yerlerini terk eden stajyer doktorları cezalandırmaya yönelik adımlar attığını belirtti. Park, “Bu yaptırımların geri dönüşü yok” diyerek, cezai tedbirlerin doktorların gelecekteki kariyerini de olumsuz etkileyeceğini vurguladı. “Hükümet, yasal ihlalleri tespit etmek için yerinde incelemeler yapacak. Bu incelemelerin ardından yasalar ve kurallar çerçevesinde gerekli cezalar verilecek” ifadelerini kullanan Park, “Sağlık sektöründe kaosa yol açan toplu eylemden sorumlu kilit yetkililere verilecek cezalar ise sert ve hızlı bir şekilde uygulanacak” şeklinde konuştu.

Lisans iptali, hapis ya da para cezası kapıda

Güney Kore’deki eğitim hastanelerinde görevli stajyer doktorlar hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla 20 Şubat’ta greve başlamıştı. Güney Kore hükümeti greve katılan doktorlara yeniden işbaşı yapmaları için 29 Şubat’a dek süre verirken, görevine dönmeyen doktorların 1 yıla kadar tıbbi lisans iptali, 3 yıl hapis ya da 30 milyon won (yaklaşık 705 bin lira) para cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti. Buna rağmen, greve çıkan binlerce doktordan yalnızca 565’inin görevlerine geri döndüğü kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Seul polisi grevi destekleyen Kore Tabipler Birliği (KMA) ve Seul Tabipler Birliği’nin (SMA) merkezlerine baskın düzenleyerek grevi desteklediği iddia edilen yetkililerin cep telefonu ve bilgisayarlarında inceleme yapmıştı.

04 Mar 2024 - 10:10 İHA - Güncel

Mahreç  İha

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