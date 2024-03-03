-

Bakan Yerlikaya: "Malatya’da 44 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

03 Mar 2024 - 18:40 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI Resmi İlandır mask
BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI
19 ADET YERİNDE DÖNÜŞÜM HAFİF ÇELİK DEPREM EVİ YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
19 ADET YERİNDE DÖNÜŞÜM HAFİF ÇELİK DEPREM EVİ YAPIM İŞİ
KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI İLE KALDIRIM YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI İLE KALDIRIM YAPIM İŞİ
KAPTAJ VE DRENAJ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KAPTAJ VE DRENAJ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Prof. Dr. Levent Saydam: “Kulağınızı kesinlikle kulak çöpüyle temizlemeyin” mask
Prof. Dr. Levent Saydam: “Kulağınızı kesinlikle kulak çöpüyle temizlemeyin”
Fenerbahçe, deplasmanda rekora koşuyor mask
Fenerbahçe, deplasmanda rekora koşuyor
Sarsılmaz Silah Sanayi Türkiye'deki başarısını küresel pazarlara taşıyor mask
Sarsılmaz Silah Sanayi Türkiye'deki başarısını küresel pazarlara taşıyor
Türk savunma sanayisinden Katar'da gövde gösterisi mask
Türk savunma sanayisinden Katar'da gövde gösterisi
Yayın ihalesini beIN SPORTS kazandı mask
Yayın ihalesini beIN SPORTS kazandı
Uzmanından "Trafik stresiyle başa çıkma" önerileri mask
Uzmanından "Trafik stresiyle başa çıkma" önerileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL