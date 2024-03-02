Uzmanından "Trafik stresiyle başa çıkma" önerileri

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, büyük şehirlerde insanların trafikte olduğu saatler içerisinde ruh sağlıklarını hasarsız şekilde koruyabilmeleri oldukça zor olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztekin, trafikte stresle baş edebilmenin yollarını anlattı.

Hızlı yaşam temposu ve büyüyen şehirlerin kaçınılmaz sonu gibi görünen yoğun trafiğin, artık yaşamın bir parçası haline geldiğini ifade eden Öztekin, "Özellikle trafikte olanlar için, trafikte uzun saatler geçirmek ve bu saatler sonucunda gergin, huzursuz, stresli bir ruh haline bürünmek… Egzoz dumanları, korna sesleri ve trafik magandası olarak günlük dilimize giren yani makas atan, tampon tampona araç süren, akmayan trafikte selektör yapan, emniyet şeridinden gelip önüne geçmeye çalışan, kural tanımaz sürücüleri de hesaba katarsak özellikle büyük şehirlerde insanların trafikte olduğu saatler içerisinde ruh sağlıklarını hasarsız şekilde koruyabilmeleri oldukça zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

- Araçta çok hareketli çocuk olması da stresi artırabiliyor

İhsan Öztekin, trafikte aynı ortam ve şartlarda bulunan bireylerin yaşadığı stres yoğunluğunun farklı olabildiğini kaydederek, bu farklılığı etkileyen birçok nedenler olduğuna ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

"Bireysel faktörler olarak; bireyin kişilik yapısı, aile yaşamı, sosyoekonomik durumu, günlük yaşadığı olaylar, çalışma hayatı, beden ve ruh sağlığı, trafik stresini etkileyen en önemli faktörlerdir. Bireysel faktörler dışında, araç sürüşüne devamlı müdahale eden kişi olması, olumsuz ve tahrik edici konuşan insanların olması ya da araçta çok hareketli çocuk olması da stresi artırabilir. Yine araç içinin havasız kalması, çok sıcak ya da soğuk olması, araç dışında yağmurlu, sisli, karlı olması da insanın ruh halini olumsuz etkileyen faktörlerdir."

-Bakımı yapılmış, teknik sorunu olmayan araç stresi azaltıyor

Trafikte stresi azaltmanın yollarına değinen Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, "Öncelikle aracımızın güvenli olduğunu bilmemiz önemli. Bakımı yapılmış, teknik sorunu olmayan, donanımının mevcut yol şartlarına uygun olması, benzin deposundaki benzinin yeterli olması rahat bir sürüş için en temel faktörlerdir. Araç içinde koltuk mesafesinin sürücüye uygun olması ve iç ve dış aynaların iyi görüş sağlaması da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Mutlu olacağınız ortamları düşünmek yolculuğun daha keyifli geçmesini sağlar

Yolda giderken eğlenceli radyo programları, zevkinize göre neşeli şarkılar veya klasik müziğin olumsuz duygulardan uzaklaştırdığını anlatan Öztekin, trafikte sakin kalabilmenin yollarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Trafikte sakin kalabilmenin bir diğer önemli faktörünün de yoldaki diğer sürücülerin davranışlarından mümkün olduğunca etkilenmemek. Diğer sürücülerin kural dışı davranışlarını muhatap almadan kurallara uygun bir sürüşü devam ettirmek sakinlik açısından en uygun davranıştır. Araç ile trafikte kapışmak ya da sürücü ile tartışmak sadece zarar verir, öfkeyi artırır. Özgüveni olan ve egosu güçlü insanlar bu tür kapışmalara girme gereği bile duymazlar. Değiştiremeyeceğimiz koşulları kabul etmek, o durum ile baş edebilmede en önemli adımdır."