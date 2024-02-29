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‘Türkiye’de her 16 kişiden 1’i nadir hasta’

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, Türkiye’de her 16 kişiden 1’inde nadir hastalık görüldüğünü söyledi.

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VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, “29 Şubat Nadir Hastalıklar Günü” dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği’nin (EURORDIS) girişimiyle 2008 yılından bu yana 100’den fazla ülkede kutlanan Nadir Hastalıklar Günü, toplumda nadir hastalıklara dikkat çekmeyi ve bu hastalıklara maruz kalanlara destek olmayı amaçlandığını belirten Doç. Dr. Yakup Türkel, “Nadir hastalık, toplumda 2000’de 1’den az görülen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde 300 milyon hasta ve hasta yakını nadir hastalıklardan etkilenmektedir” dedi.

“Türkiye’de 5 milyon kişi nadir hastalık tanısına sahiptir”

Literatürde yaklaşık 8 bin nadir hastalık tanımlandığını, bu hastalıkların yüzde 80’inin genetik geçişli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkel, “Nadir hastalıklar, Türkiye’de her 16 kişiden 1’inde görülürken, ülkemizde 5 milyon ve dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir. Türkiye’de akraba evliliklerinin sıklığı ve genetik geçiş özelliği nedeniyle nadir hastalıkların görülme sıklığı yüksektir” diye konuştu.

Nadir hastalıkların çoğunda nörolojik tutulum görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Türkel, “Tanı ve tedavi sürecinde birçok bölümün birlikte hareket etmesi gerekmekle birlikte, tanı ve tedavide esas hekim nörolog olmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

29 Şub 2024 - 15:38 İHA Samsun- Sağlık

Mahreç  İha

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