MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan ortak çalışmada bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 1 teröristin Mersin’e geldiği belirlendi. Takibe alınan teröristin Tarsus ilçesinde örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir terörist ile bağlantılı olduğu ve eylem arayışında oldukları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara da el konuldu.

Yakalanan teröristler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.