-

MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı

MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda biri bölücü terör örgütünün sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet gösteren 2 terörist yakalandı.

mask

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan ortak çalışmada bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 1 teröristin Mersin’e geldiği belirlendi. Takibe alınan teröristin Tarsus ilçesinde örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir terörist ile bağlantılı olduğu ve eylem arayışında oldukları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara da el konuldu.

Yakalanan teröristler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

27 Şub 2024 - 22:00 İHA Mersin- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi Resmi İlandır mask
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Polen kıtlığı nedeniyle kışa "yorgun" giren arılardaki kayıplar üreticileri endişelendiriyor mask
Polen kıtlığı nedeniyle kışa "yorgun" giren arılardaki kayıplar üreticileri endişelendiriyor
Süper Lig'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı mask
Süper Lig'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı
Oğlu 100 lirayı 100 bin lira anlayınca olanlar oldu mask
Oğlu 100 lirayı 100 bin lira anlayınca olanlar oldu
Öfke ve hüzün duygusal yeme bozukluğu nedeni olabilir mask
Öfke ve hüzün duygusal yeme bozukluğu nedeni olabilir
Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor mask
Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor
MTA, "fay hattının silindiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi mask
MTA, "fay hattının silindiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL