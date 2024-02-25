A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'yı 76-75 yendi

Taraftarının büyük desteğiyle maça tempolu başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 2 dakikayı Şehmus'un elinden gelen basketlerle 4-0 önde kapattı. Maçın 5. dakikasını 7-5 üstün geçen "12 Dev Adam" Hermannsson'un basketlerine engel olamayınca 6. dakikada 9-7 geri düştü. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona erdi.

Türkiye, ikinci periyota pota altında Okben ve Ercan'ın elinden bulduğu basketlerle girdi. Ribauntlarda sorun yaşayan milliler, Fridriksson'un yönlendirdiği rakibini durdurmakta zorlandı. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, 16. dakikada 6 sayılık fark (30-24) yakaladı. İzlanda, pota altında Hlinason'un kaydettiği basketlerle maça tutunsa da Türkiye devre arasına 35-30 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti. Sertaç ile pota altında üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, hem savunma hem de hücum ribauntlarını aldı. Üç sayı çizgisi gerisinden isabet yüzdesini artıran milliler, 25. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 50-39. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanırken ay-yıldızlı ekip son çeyreğe 54-47 önde gitti.

Son periyodun başında hücumdaki tutuk görüntüsü süren milliler, İzlanda'nın 33. dakikada farkı 3 sayıya (56-53) indirmesini engelleyemedi. Ercan Osmani ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, 35. dakikayı 63-56 önde geçti. İzlanda, en skorer oyuncusu Hermannsson, bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı. Buna rağmen etkili bir performans sergileyen konuk takım, bitime 1 dakika 3 saniye kala farkı 1 sayıya (71-70) indirdi. İzlanda, bitime 3 saniye kala Gudmundsson'un basketiyle 75-74 öne geçti. Son hücumu kullanan millilerde Tarık Biberoviç, son saniyede çıkardığı şutta isabet buldu. A Milli Takım, parkeden 76-75 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla "12 Dev Adam" gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. İzlanda ise ilk yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım'da Sertaç Şanlı, 20 sayı ve 12 ribauntla maçın en skoreri oldu. Ercan Osmani 14, Tarık Biberoviç ise 11 sayıyla galibiyette rol aldı.

Başantrenör Ergin Ataman: "Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Elbette güzel bir basketbol oynamadık ama maçı kontrol altında tuttuk. Maçı hep önde götürmemize rağmen son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü de kaybettik. Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk."

Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman, "Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, "Tabii 'Maçı son saniyede Ergin Ataman'ın çizdiği oyunla kazandık.' demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli basketbolcu Erten Gazi de, "Taraftarlarımıza atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Maça hazırlanmak için kısa bir süremiz oldu. Takımımdan maçın sonuna kadar gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pedersen: "Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum"

İzlanda Milli Takımı Başantrenörü Craig Murray Arne Pedersen, takımının ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyduğunu söyledi.

Maçta 11 sayı geriden geldiklerini hatırlatan Pedersen, "Geri düşmemize rağmen mücadelemize devam ettik ve geriden geldik, maç sonu kritik atışlar da yaptık. Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. 15 bin taraftar önünde oynadık ve galibiyete daha yakın olamazdık." görüşlerini aktardı.

Maçı 11 sayı, 4 ribauntla tamamlayan Kristinn Palsson ise, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçta tüm gücümüzle mücadele ettik ve galibiyete çok yakın olmamıza rağmen hayal kırıklığı yaşadık." şeklinde görüş belirtti.