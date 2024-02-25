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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

25 Şub 2024 - 11:29 AA Ankara- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem mask
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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